De gemeente vreest dat de rook bij kwetsbare groepen kan leiden tot gezondheidsklachten. De N95-maskers kunnen opgehaald worden bij openbare gebouwen zoals bibliotheken en verpleeghuizen.

De autoriteiten hebben de situatie uitgeroepen tot een gezondheidscrisis. Er zit veel rook en fijnstof in de lucht. Inwoners met een kwetsbare gezondheid krijgen het advies thuis te blijven en ramen en deuren te sluiten.

Het dodental door de verwoestende branden bij de miljoenenstad staat inmiddels op 25, bericht de krant Los Angeles Times. De autoriteiten hebben twee van de slachtoffers geïdentificeerd. Een van hen is een 84-jarige man die in het ziekenhuis overleed aan een hartinfarct. Hij had brandwonden opgelopen en rook ingeademd.