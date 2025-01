Besi werkt openingsverlies snel weg in positieve AEX

Ook verwerkten beleggers de nieuwe Amerikaanse maatregelen om de export van chips voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI) verder te beperken. De nieuwe regels gaan pas over een jaar in en het is aan de nieuwe regering onder leiding van president Donald Trump in hoeverre deze worden uitgevoerd. De makers van chipmachines ASMI en ASML wonnen ruim 1 procent.

De AEX-index op het Damrak noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 889,73 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 817,92 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen 0,6 en 1 procent. Londen daalde 0,1 procent.

De beurzen in Hongkong en Shanghai stegen 1,8 en 2,5 procent, na berichten dat het economische team van Trump overweegt om de importheffingen langzaam te verhogen. De aankomend president dreigde eerder om meteen na zijn aantreden flinke importheffingen op te leggen aan China, Canada en Mexico.

Verffabrikant AkzoNobel, die fabrieken heeft in China, was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 3 procent. Techinvesteerder Prosus, die grote belangen heeft in de Chinese techsector, volgde met een winst van dik 2 procent. Shell zakte 0,7 procent, na een tegenvallende update van BP. Het Britse olie- en gasconcern verwacht dat de winst in het vierde kwartaal wordt gedrukt door lagere winstmarges op het raffineren van ruwe olie. BP verloor ruim 2 procent in Londen.

Philips won 0,6 procent, ondanks dat het zorgtechnologieconcern ook dit jaar rekening houdt met een gematigde vraag uit China. Dat komt door de strenge eisen aan medische technologie om corruptie tegen te gaan, zei topman Roy Jakobs in een interview met persbureau Reuters.

Vivoryon won 5 procent. De Duitse biotechnoloog verklaarde dat de ontwikkeling van zijn behandeling van nierziektes bij diabetespatiënten het belangrijkste doel blijft in 2025. JD Sports kelderde 10 procent in Londen, na een winstalarm van de Britse sportketen.

De euro was 1,0268 dollar waard, tegen 1,0216 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 78,53 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 80,62 dollar per vat.