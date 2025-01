Besi bij dalers in hogere AEX na adviesverlaging

Ook verwerkten beleggers de nieuwe Amerikaanse maatregelen om de export van chips voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI) verder te beperken. De nieuwe regels gaan pas over een jaar in en het is aan de nieuwe regering onder leiding van president Donald Trump in hoeverre deze worden uitgevoerd. De makers van chipmachines ASMI en ASML wonnen rond de 1 procent.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 889,10 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 820,15 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen 0,5 en 1 procent. Londen daalde een fractie.