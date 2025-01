Cleveland-Cliffs overweegt rivaliserend bod op US Steel

De topman van Cleveland-Cliffs maakte zijn interesse in een overname van US Steel maandag bekend op een persconferentie. Volgens bronnen is het bedrijf dan van plan met het bod op te trekken met het eveneens Amerikaanse Nucor Steel. Dat bedrijf zou dan een staalfabriek van US Steel in handen moeten krijgen. Cleveland-Cliffs had in 2023 ook een bod gedaan op US Steel, maar dat werd afgewezen.

Door een overname van US Steel door Cleveland-Cliffs en Nucor zou het bedrijf volledig in Amerikaanse handen blijven en kunnen zorgen over de nationale veiligheid in Washington weggenomen worden. Ook aankomend president Donald Trump heeft verklaard tegenstander te zijn van een overname van US Steel door de Japanners en die te zullen blokkeren.

Afgelopen weekend werd bekend dat de regering van Biden het bevel aan Nippon Steel om af te zien van de overname heeft uitgesteld tot juni. Daardoor krijgen de staalbedrijven tijd om het oordeel van de rechter over de blokkade af te wachten. De bedrijven stapten naar de rechter na Bidens bevel om af te zien van het bod. Nippon Steel heeft gezegd dat een overname van US Steel de Amerikaanse industrie juist zal versterken en wees op de grote investeringen die het wil doen in de Amerikaanse onderneming.