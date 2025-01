Aandacht voor Besi op Damrak na adviesverlaging

De AEX-index op het Damrak lijkt licht hoger te gaan openen. Ook de Aziatische aandelenmarkten lieten overwegend herstel zien, na de recente koersverliezen. In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een lang weekend, bleef de Nikkei achter met een verlies van 1,8 procent. Vooral de Japanse chipbedrijven zoals Tokyo Electron en Advantest gingen hard omlaag.

De beurzen in Hongkong en Shanghai stegen 1,9 en 2,3 procent, na berichten dat het economische team van Trump overweegt om de importheffingen langzaam te verhogen. De aankomend president dreigde eerder om meteen na zijn aantreden flinke importheffingen op te leggen aan China, Canada en Mexico.

Op het Damrak staat Philips in de belangstelling. Het zorgtechnologieconcern houdt ook dit jaar rekening met een gematigde vraag uit China. Dat komt door de strenge eisen aan medische technologie om corruptie tegen te gaan, zei topman Roy Jakobs in een interview met persbureau Reuters. De Chinese maatregelen om corruptie tegen te gaan gelden al enige tijd. Beijing hoopt op die manier de omkoping van artsen te voorkomen. Maar als gevolg daarvan is het voor ziekenhuizen moeilijker om deals te sluiten met internationale gezondheidszorgbedrijven.

Vivoryon kwam met een update. De Duitse biotechnoloog, die een notering heeft in Amsterdam, verklaarde dat de ontwikkeling van zijn behandeling van nierziektes bij diabetespatiënten het belangrijkste doel blijft in 2025. Het opstarten van toekomstige onderzoeken is volgens het bedrijf echter afhankelijk van extra financiering en samenwerkingen.

De euro was 1,0261 dollar waard, tegen 1,0216 dollar een dag eerder. De olieprijzen vielen wat terug na de recente sterke opmars. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 78,36 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 80,48 dollar per vat.