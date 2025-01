Brussel herbeoordeelt onderzoeken naar techconcerns, schrijft FT

Volgens de zakenkrant, die zich baseert op twee functionarissen met kennis van de zaak, kijkt de Commissie opnieuw naar zaken die draaien om de nieuwe Wet op de digitale markten (DMA). Die werd vorig jaar van kracht en moet de macht inperken van bedrijven met digitale platforms waar consumenten of bedrijven amper omheen kunnen.

Alle beslissingen en eventuele boetes zijn nu opgeschort, schrijft FT. Het technische werk aan de DMA-onderzoeken zou wel doorgaan.

De Europese Commissie zegt „volledig toegewijd te blijven aan het handhaven” van de Europese regels. „Er is geen vertraging in het afronden van de zaken over niet-naleving, en al helemaal niet als gevolg van politieke overwegingen”, meldt een woordvoerder aan FT.

Mark Zuckerberg, oprichter en topman van socialemediaconcern Meta, klaagde vorige week in de populaire podcast van Joe Rogan over Europese onderzoeken naar Amerikaanse techbedrijven. Hij sprak de hoop uit dat Trump daar iets tegen zou doen. „Hij wil dat Amerika wint”, zei Zuckerberg over de Republikein.

Trump staat erom bekend dat hij niet schroomt voor harde handelsmaatregelen tegen bondgenoten. Tijdens zijn eerste termijn als president voerde hij invoerheffingen op staal en aluminium in die ook golden voor metalen uit de EU.