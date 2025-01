Rapport aanklager Smith: genoeg bewijs voor veroordeling Trump

Smith ging als speciaal aanklager over twee federale strafzaken tegen Trump. Die moesten worden stopgezet omdat het ministerie van Justitie geen zittende presidenten vervolgt. In het rapport van Smith staat dat het de inschatting van zijn kantoor was dat „het toelaatbare bewijs anders voldoende was geweest voor een veroordeling.”

De voormalige speciaal aanklager schrijft ook dat het besluit de vervolging van Trump stop te zetten niet betekent dat de zaak niet kansrijk of ernstig was. Hij zegt nog steeds volledig achter de vervolging te staan.

Het gepubliceerde deel van het rapport heeft betrekking op een van die zaken, die draaide om pogingen van Trump zijn verkiezingsnederlaag in 2020 teruggedraaid te krijgen. Smith vervolgde Trump ook voor het achterhouden van geheime documenten op zijn landgoed toen hij geen president meer was.

Een rechter in Florida staat nog niet toe dat het deel van het rapport dat gaat over die documentenzaak ook wordt gedeeld met parlementariërs. Daar wordt later nog een hoorzitting over gehouden, berichtte CNN deze week.

Trump reageerde woest op het verschijnen van het rapport. Hij haalde in berichten op zijn platform Truth Social uit naar de voormalige speciaal aanklager. „Het laat zien hoe wanhopig gestoorde Jack Smith was. Hij gaf zijn nepbevindingen vrij om 01.00 uur ’s nachts”, reageert de aankomende president.

De Republikein, die volgende week wordt beëdigd, beweerde dat ontlastend bewijsmateriaal is vernietigd. Hij noemde Smith ook een zwakke aanklager die zijn zaak niet rond kon krijgen voor de verkiezingen. „En die won ik met overmacht. De kiezers hebben gesproken.”