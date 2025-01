Plumpudding

Senioriteit en vitaliteit gaan tegenwoordig steeds vaker samen. Het oudste Tweede Kamerlid, de PVV’er Nico Uppelschoten, blies halverwege vorig jaar tachtig kaarsjes uit. En in tegenstelling tot andere, jongere PVV’ers voert hij geregeld het woord in de Kamer.

De NSC-fractie heeft ook een senior aangetrokken, zo berichtte EW-magazine in het kerstreces. Het gaat om de 69-jarige bestuurder Paul Doop. Hij moet de fractie meer denkkracht bezorgen en optreden als coach van NSC-leider Pieter Omtzigt.

De populariteit van de NSC-voorman is de laatste maanden als een plumpudding in elkaar gezakt. De partij, die nu twintig zetels in de Tweede Kamer heeft, scoort in de peilingen slechts drie zetels.

Doop komt –net als Omtzigt– uit het CDA en schreef mee aan diverse beleidsstukken voor de partij. In het dagelijks leven was hij onder meer bestuurder bij diverse organisaties in de zorg, de omroep en de wetenschap. Nu mag hij zijn tanden stukbijten op de NSC-fractie.

De recensies over de NSC-adviseur zijn lovend: „Inhoudelijk sterk”, „een regelaar”, „iemand die complexe problemen helder kan analyseren” en andere vergelijkbare leuzen. Met andere woorden: dat kan niet misgaan. Alle aanleiding om de komende weken de opiniepeilingen met extra aandacht te volgen…

Stug doorwerken

Niet alleen NSC-kiezers zijn ontevreden, ook onder PVV-kiezers heerst onrust. Zij zijn niet te spreken over de resultaten van het kabinet-Schoof. Dat concludeerde De Telegraaf vorige week na een onderzoekje onder de eigen lezers.

Premier Dick Schoof. beeld ANP, Remko de Waal.

Er is echter een groot verschil met de ontevreden NSC-kiezers. Laatstgenoemden lopen massaal weg, maar de PVV-kiezers blijven de partij trouw. Dat blijkt ook wel uit de peilingen.

Het jaar 2025 moet wel het jaar voor de waarheid worden voor het kabinet-Schoof, vinden de PVV’ers. Bijna 80 procent van de kiezers vindt dat het kabinet tot nu toe onvoldoende beloftes waarmaakte.

Bij oppositiefracties klinkt geregeld de opmerking dat het kabinet de zomer niet gaat halen. Maar dat blijft koffiedik kijken. Vooralsnog heeft geen van de coalitiepartijen belang bij verkiezingen. NSC zal flink moeten inleveren. BBB en VVD blijven op zijn best stabiel. De PVV zal bij nieuwe verkiezingen mogelijk wel staande blijven, maar wie wil in een komende periode regeren met Wilders en zijn kornuiten? Waarschijnlijk niemand. Dan blijft er op dit moment maar één ding over: stug doorwerken en maken wat ervan te maken valt.

Agenda

De Tweede Kamer debatteert dinsdag onder meer over de hersteloperatie kinderopvangtoeslag en enkele wijzigingen in de begroting van Volksgezondheid voor 2025. De hele woensdag is gereserveerd voor een debat met de regering over het rapport van de parlementaire-enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Donderdag staan onder meer debatten gepland over invoering van een correctief referendum en over het rapport van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen.

