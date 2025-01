Auteur Anya Niewierra schrijft Zomerlezengeschenk 2025

Tijdens de Zomerlezen-campagne reist Niewierra door hele land om lezers te ontmoeten. Het geschenk was afgelopen jaar geschreven door Suzanne Vermeer. Eerder stelden Matthijs van Nieuwkerk (2022) en Anna Drijver (2023) bundels samen als Zomerlezengeschenk.

„De aanloop naar de zomervakantie is voor heel veel Nederlanders een van de belangrijkste momenten om een boek te kopen”, zegt CPNB-directeur Eveline Aendekerk. „Dat is logisch, want het is voor velen het moment om te ontspannen en het lezen van een boek past daar ontzettend goed bij.”

Niewierra is de bekroonde auteur van de bestsellers De Camino, De nomade, Het bloemenmeisje, Het dossier en Vrij uitzicht. Haar boeken wonnen meerdere prijzen. Zo ontving ze voor zowel Het bloemenmeisje als De Camino de Hebban Thrillerprijs en met de De Camino won ze de NS Publieksprijs.