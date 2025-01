Achmea gaat huurwoningen met laag energielabel opkopen

Achmea nodigt ook andere institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, uit om mee te doen in dit fonds dat kan groeien tot een omvang van ongeveer 1 miljard euro in 2030. In Nederland staan volgens Achmea bijna een miljoen huurwoningen met een energielabel D of slechter. Deze moeten de komende jaren worden verduurzaamd om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs.

„We staan met elkaar voor een enorme opgave als het gaat om het verduurzamen van bestaande woningen in Nederland”, zegt bestuurslid Daphne de Kluis van Achmea. „We moeten hier voortvarend mee aan de slag en dit vereist aanzienlijke investeringen. Met onze investering zetten wij de eerste stap.”

Achmea wil de daken, gevels, vloeren en ramen van de woningen isoleren. Ook worden gasgestookte installaties vervangen door een elektrische warmtepomp of vindt er aansluiting op een warmtenet plaats. Deze maatregelen moeten leiden tot een fors lagere CO2-uitstoot per woning en een lagere energierekening voor de huurders. De totale woonlasten, huur plus energie, blijven gelijk of dalen licht ondanks dat de huren worden verhoogd om de verduurzamingskosten te dekken.