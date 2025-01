Spanje wil 100 procent belasting voor huizenkopers van buiten EU

„Alleen al in 2023 kochten niet-EU-burgers zo’n 27.000 huizen en appartementen in Spanje”, aldus Sánchez. „Zij woonden daar niet, hun familie woonde daar niet, maar ze speculeerden ermee en verdienden er geld aan. Dat kunnen we in de huidige context niet langer toestaan.”

De voorgestelde heffing moet nog door het parlement worden goedgekeurd, maar kan gevolgen hebben voor huizenkopers uit het Verenigd Koninkrijk en Latijns-Amerika. Volgens Sánchez is zijn plan gebaseerd op vergelijkbare regelgeving in Denemarken en Canada.

Onduidelijk is nog wanneer Sánchez de nieuwe regels wil laten ingaan, of hoe de wetgeving precies moet werken.

Spanje kampt met een flink tekort aan betaalbare woningen. De centrale bank van Spanje liet eind 2024 weten dat er in de komende twee jaar 550.000 nieuwe woningen moeten worden gebouwd om aan de vraag te voldoen.