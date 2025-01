Alliantie doet minister voorstel voor uitbreiding warmtenetten

Het is belangrijk dat de kosten voor de consument dalen, bepleit de alliantie. Ook is meer duidelijkheid nodig, en het vertrouwen dat ingezette maatregelen doorgaan. De alliantie stelt voor om een prijsgarantie in te voeren en de aansluitkosten te verminderen. Voor gebruikers is transparantie in de kostenopbouw belangrijk, wat de alliantie „essentieel voor het herstel van vertrouwen bij consumenten” noemt.

De ontwikkeling van warmtenetten gaat veel te traag om landelijke doelen te halen, concludeerde CE Delft in een onderzoek van vorige week. De Warmte Alliantie - bestaande uit meer dan honderd gemeenten, koepelorganisaties en warmtegemeenschappen - hoopt daarom dat het kabinet en de Tweede Kamer in actie komen. Met het voorstel zegt de alliantie dat meer dan een half miljoen huishoudens in de komende tien jaar aangesloten kunnen worden op een collectief warmtenet.