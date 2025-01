Nvidia lager op Wall Street na nieuwe beperkingen export AI-chips

Het is aan de nieuwe regering onder leiding van president Donald Trump in hoeverre de maatregelen worden geïmplementeerd. De beperkingen bouwen voort op in 2023 aangekondigde beperkingen op de export van bepaalde AI-chips naar China. Washington heeft de uitvoer naar dat land de afgelopen jaren al flink ingeperkt. De VS zijn bezorgd over AI in handen van China, dat de nieuwste chips kan gebruiken voor militaire doeleinden.

De algehele stemming op Wall Street was wisselend. De Dow-Jonesindex sloot 0,9 procent hoger op 42.297,12 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 5836,22 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent tot 19.088,10 punten.

Vrijdag lieten de aandelenbeurzen nog flinke verliezen zien na een beter dan verwacht banenrapport uit de Verenigde Staten. De Federal Reserve baseert het rentebeleid onder meer op cijfers over de arbeidsmarkt. Beleggers wachten nu vooral op het cijferseizoen, dat later deze week van start gaat. Ook staan er deze week nieuwe inflatiegegevens van de VS op het programma die eveneens een grote rol spelen in het rentebeleid van de Fed.

US Steel stond aan het einde van de handelsdag 6,1 procent hoger. Beleggers reageerden op het nieuws dat het Japanse Nippon Steel langer de tijd krijgt van de Amerikaanse regering om af te zien van haar overnamebod op het Amerikaanse staalconcern. Daardoor hebben beide bedrijven ook langer om het oordeel van de rechter over de blokkade van de overname af te wachten.

Apple verloor 1 procent. Uit gegevens van Counterpoint Research komt naar voren dat het techconcern in het laatste kwartaal van 2024 wereldwijd 5 procent minder iPhones heeft verkocht. Ook verloor Apple in die periode marktaandeel aan Chinese concurrenten. De officiële resultaten van Apple worden gepubliceerd op 30 januari.

De euro was een fractie meer waard dan de 1,0216 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,7 procent meer op 78,66 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 80,82 dollar per vat.