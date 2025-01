Duitse politie onderzoekt ‘deportatietickets’ op AfD-flyers

„Van: Duitsland - Naar: Veilig land van herkomst”, staat onder meer op de flyers, die eruitzien als vliegtickets. De vertrekdatum is 23 februari, de dag van de Duitse verkiezingen. „Alleen remigratie kan Duitsland nog redden.”

De QR-code op het ticket linkt naar de website van de AfD in Karlsruhe. Daar was de flyer ook te zien. Bovendien werden die verspreid op het partijcongres van afgelopen weekend. Het is niet duidelijk hoeveel mensen de flyer in de brievenbus hebben gekregen, maar volgens Duitse media zouden er 30.000 exemplaren zijn gedrukt.

Het gaat om een actie van de lokale tak, laat de landelijke partij weten. Volgens de AfD in Karlsruhe is de flyer niet alleen bedoeld voor mensen met een migratieachtergrond, maar voor alle kiesgerechtigden. De bedoeling was om de aandacht te vestigen op illegale migratie. Een groot deel van de pamfletten zou nog bezorgd moeten worden.