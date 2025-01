Britse premier wil van Verenigd Koninkrijk ‘AI-supermacht’ maken

„We gaan de doorbraken realiseren, we gaan de welvaart creëren, en we gaan ervoor zorgen dat AI voor iedereen in ons land werkt”, zei Starmer. „Ik weet dat er verschillende benaderingen zijn in de wereld, maar we hebben nu de controle over onze eigen regelgeving, dus we zullen hierin onze eigen weg gaan,” zei hij verder, verwijzend naar het vertrek van het land uit de Europese Unie in 2020.

Starmer wil onder andere innovatie aanjagen en locaties creëren voor datacentra. Voor dat laatste wordt onder meer het proces voor het verlenen van vergunningen versneld. Ook wil de regering publieke data, zoals informatie van de nationale gezondheidsdienst, in een „nationale databibliotheek” plaatsen die toegankelijk is voor AI-onderzoekers.

De Britse regering schat dat AI jaarlijks 47 miljard pond (zo’n 56 miljard euro) aan extra inkomsten kan opleveren, over een periode van tien jaar.