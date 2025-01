Philips-topman verwacht ook dit jaar gematigde vraag uit China

De Chinese maatregelen om corruptie tegen te gaan gelden al enige tijd. Beijing hoopt op die manier de omkoping van artsen te voorkomen. Maar als gevolg daarvan is het voor ziekenhuizen moeilijker om deals te sluiten met internationale gezondheidszorgbedrijven. „We zien nog steeds audits plaatsvinden en veel controle op aankopen”, zei de topman tijdens de jaarlijkse gezondheidszorgconferentie van de Amerikaanse bank JPMorgan in San Francisco.

China was eerder dit decennium goed voor 13 procent van de totale omzet van Philips. Door de tragere groei in het land gaat Jakobs nu uit van een aandeel van ongeveer 10 procent. Wel verwacht hij dat de Chinese markt zal herstellen, waarbij hij zich deels baseert op gesprekken met Chinese overheidsfunctionarissen die in november plaatsvonden. Zo hebben regionale functionarissen aangegeven open te staan voor buitenlandse investeringen.

Als gevolg van de zwakke vraag uit China verlaagde Philips in oktober al flink de omzetverwachtingen voor 2024. Waar het bedrijf eerder nog uitging van een groei tussen de 3 en 5 procent, werd dat 0,5 tot 1,5 procent. Philips publiceert zijn financiële resultaten over vorig jaar op 19 februari.