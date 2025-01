Groenland wil samenwerken met Trump op gebied van defensie

Egede zei dat zijn regering op zoek is naar manieren om samen te werken met de aankomende Amerikaanse regering van Donald Trump. De aanstaande president zei vorige week dat hij militaire of economische druk niet uitsluit om het grondstofrijke Groenland in handen te krijgen, al zwakte zijn aankomende vicepresident J.D. Vance die uitspraak later af.

„De onafhankelijkheid van Groenland is de zaak van Groenland” zei Egede over een mogelijke uitbreiding van Amerikaanse militaire capaciteiten op het eiland. „Dus het is Groenland dat zal bepalen tot welke overeenkomst we zouden komen.”

Hij voegde eraan toe dat dit „de eerste keer” is dat er op „een intense manier” naar Groenland wordt geluisterd. „We moeten kalm blijven, ons voordeel doen met de dingen, en één lijn trekken.”