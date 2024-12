Aron (16) in Amersfoort bekend om zijn Escherachtige tekeningen

De Havo 5-leerlingen moesten zich bij hun examenopdracht laten inspireren door een bepaalde kunstenaar. Aron koos M. C. Escher, een Nederlandse kunstenaar die bekend werd door zijn gravures met oneindig in elkaar passende meetkundige patronen. „Daarbij speelde mee dat ik heel graag iets wilde maken met fineliners.” Dat zijn pennen met zeer fijne, dunne punten waarmee je heel precies kunt tekenen en schrijven.

De techniek was al snel duidelijk voor Aron, maar hij miste nog een aansprekend onderwerp. Uiteindelijk kwam Aron op het idee om een tekening te maken van de Amersfoortse Koppelpoort met een oneindige waterval. Hij had daarvoor drie redenen: „Ik vind mijn woonplaats Amersfoort een prachtige stad, een genot om doorheen te fietsen of te wandelen. Ik houd van oude gebouwen, zoals Escher dat ook deed. En ten slotte: hij heeft ook een oneindige waterval getekend.”

Aron ging aan de slag. Eerst maakte hij met potlood een schets. Net zolang tot alle vlakken klopten. Vervolgens kleurde hij die met zijn fineliners in. De Lodensteinleerling had de smaak te pakken. Hij maakte een tweede tekening van de Koppeltaart, maar nu helemaal in de stijl van Mondriaan. „Die schilder is geboren in Amersfoort, in het gebouw dat nu het Mondriaanhuis heet. Je ziet ook best veel van zijn kunstwerken terug in de stad.”

Omdat de Amersfoorter graag een driedelige serie wilde maken, volgde er nog een derde pentekening. Daarbij combineerde Aron de stijlen van Escher en Mondriaan. Onderwerp was nu de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort. De drie Amersfoortse taferelen leverde Aron een negen op als examencijfer.

Nieuws in beeld Aron heeft tekeningen gemaakt in de stijl van Escher en Mondriaan. beeld Ruben Schipper Fotografie Aron maakt tekeningen in de stijl van Escher en Mondriaan. beeld Ruben Schipper Fotografie Aron showt zijn tekening van de Koppelpoort in de stijl van Mondriaan. beeld Ruben Schipper Fotografie

De tekeningen hebben eerst in het gebouw van het Van Lodenstein College gehangen. Op zijn Instagrampagina werden ze ontdekt door mede-Amersfoorters. Het gevolg was dat ze ook een maand lang in De Katoendrukkerij kwamen te hangen, een gebouw naast de Koppelpoort.

Begin november was Aron een van de jonge Amersfoortse kunstenaars van wie het werk in de kunstmanifestatie Blauwdruk te bewonderen was. „Nu hangen ze weer gewoon bij mij thuis.”

Toch zijn de tekeningen ook elders te zien. Aron heeft er reproducties van laten maken die hij verkoopt voor 50 euro per stuk. „Ik volg een opleiding tot restauratieschilder. Maar tekenen blijft een hobby van me. En op deze manier kan ik er ook een centje mee bijverdienen.”