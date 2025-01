„Een aantal brandweermannen viel onze collega’s aan. Daarbij werd kortstondig gebruikgemaakt van traangas”, aldus de politie. Er is nog niets bekend over het aantal gewonde agenten en de aard van hun verwondingen.

Enkele tientallen stakende brandweermannen weken af van de protestmarsroute en zouden de intentie hebben gehad om elders het verkeer te blokkeren. De oproerpolitie greep daarop in.

De Brusselse brandweer heeft een onderzoek aangekondigd. „Dit gedrag weerspiegelt onze waarden niet”, aldus een woordvoerder.

De betoging is onderdeel van een grote vakbondsactie omdat partijen die proberen een regering te vormen van plan zouden zijn om in het pensioenstelsel te snijden. Vlieg-, trein- en ander verkeer is ontregeld en veel scholen zijn gesloten door stakingen.