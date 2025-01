Nieuwste Duitse mobiele artillerie naar Oekraïne

De Duitse defensieminister Boris Pistorius droeg de RCH 155 maandag over aan de Oekraïense ambassadeur in Duitsland. Deze mobiele artillerie is minder kwetsbaar voor vijandelijk vuur, omdat zij zich tijdens het vuren uit de voeten kan maken. Er zijn maar twee militairen nodig om de houwitser te bemensen en het kanon kan ook van afstand worden bediend. Oekraïne heeft een groot tekort aan militairen en is heel zuinig op materieel en mensen.

„Dit is een signaal”, zei Pistorius bij de overdracht, verwijzend naar de groeiende twijfels over de westerse steun voor Oekraïne. „Oekraïne kan op ons rekenen.” Ook ambassadeur Oleksii Makejev verwees naar de afbrokkelende steun en de druk die voor Oekraïne zou dreigen om vredesoverleg aan te knopen. „We hebben geen bemiddelaars nodig, maar bondgenoten.”

Het Duitse leger krijgt de RCH 155 pas later. De eerste zes vervaardigde RCH 155’s worden gebruikt om Oekraïense militairen in Duitsland vertrouwd te maken met het wapen.