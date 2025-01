Zwakke Chinese vraag raakt autoverkopen Duitse fabrikanten

De verkoop van BMW, waaronder ook de merken Mini en Rolls-Royce vallen, daalde met 4 procent naar een kleine 2,5 miljoen voertuigen, zo maakte het bedrijf maandag bekend. BMW had daarbij ook veel last van een grote terugroepactie van zo’n 1,5 miljoen auto’s. Dit had vooral in China een grote impact op de leveringscijfers.

BMW herzag in september al zijn vooruitzichten voor het jaar nadat een defect remsysteem, geleverd door Continental, het bedrijf had gedwongen om voertuigen terug te roepen. Het bedrijf heeft honderden miljoenen euro’ s gereserveerd om de defecten te herstellen en moest tijdelijk de levering van honderdduizenden duurdere voertuigen stilleggen.

Bij rivalen zijn de cijfers vergelijkbaar, bleek afgelopen dagen al. Mercedes-Benz heeft vorig jaar eveneens minder personenauto’s verkocht, mede door een zwakkere verkoop op de belangrijke Chinese markt. De wereldwijde verkoop van personenauto’s, met ook de luxemerken Maybach en AMG, zakte met 3 procent tot bijna 2 miljoen.

Ook het Volkswagenconcern voelt de felle concurrentie van Chinese automerken. Zo meldde Audi dat de leveringen met 12 procent zijn gedaald tot 1,7 miljoen voertuigen. De wereldwijde verkoop van het merk Volkswagen is ruim 1 procent lager uitgekomen op circa 4,8 miljoen auto’ s. Porsche, een ander merk uit de Volkswagen-groep, meldde op zijn beurt dat de leveringen in China vorig jaar met 28 procent zijn gekelderd. Wereldwijd werden er vorig jaar 310.718 Porsches verkocht, wat neerkomt op een afname van 3 procent.