Data-academie schrapt colleges om cyberaanval TU Eindhoven

Op de Jheronimus Academy of Data Science doen docenten en studenten onderzoek naar datatechnologie. De instelling is een samenwerkingsverband van de universiteiten van Tilburg en Eindhoven, de gemeente Den Bosch en de provincie Noord-Brabant. De universiteit in Tilburg heeft geen last van de cyberaanval. Volgens de instelling zijn er ook geen verdachte activiteiten.

De TU Eindhoven ontdekte zaterdagavond een cyberaanval. Daarom werd het netwerk uit de lucht gehaald. Studenten, docenten en andere medewerkers kunnen daardoor geen gebruik maken van mail, wifi, de online-leeromgeving Canvas en Microsoft Teams. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanval zitten en wat hun motief is. Volgens de universiteit is er geen sprake van een gijzeling, er zouden geen systemen geblokkeerd zijn.