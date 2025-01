Van Goyens Gezicht op Den Haag (1651) in publieksruimte stadhuis

Het werk toont de 17e-eeuwse stad tussen de weilanden en met druk verkeer van mensen langs de Trekvliet. In het midden van het schilderij staat een ooievaar, het symbool van de stad.

„De gemeente en het museum vinden het belangrijk dat het Gezicht op Den Haag toegankelijk blijft voor het publiek tijdens de renovatie”, meldt het museum. Vanaf 20 januari is het dus voor iedereen te zien in de publieksruimte, in een speciaal ontworpen geklimatiseerde vitrine.

Het Haags Historisch Museum aan de Hofvijver gaat volgens verwachting in het voorjaar van 2027 weer open. De collectie omvat in totaal 7500 voorwerpen, waaronder een vinger van Cornelis de Witt en de tong van zijn broer Johan de Witt, de bestuurders die in het zogenoemde Rampjaar 1672 vlak bij de Hofvijver werden gelyncht door leden van plaatselijke schutterijen en vervolgens op afgrijselijke wijze werden verminkt.

De vaste presentaties en het publieksprogramma worden de komende jaren ook vernieuwd. De gemeente Den Haag investeert een bedrag van 17,7 miljoen euro in de vernieuwing van het gebouw. De Stichting Haags Historisch Museum is verantwoordelijk voor de inrichting, de vaste en tijdelijke presentaties en het programma.