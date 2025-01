Sinds 2021 is het aantal bedrijven dat failliet ging volgens het CBS stapsgewijs toegenomen. Van de Kerke, senior econoom Nederland en eurozone, verwacht dat die lijn in 2025 doorzet. „We hebben tijdens de coronapandemie gezien dat het aantal faillissementen heel laag was door steunmaatregelen, onnatuurlijk laag gezien de stand van de economie. Veel bedrijven zijn daardoor overeind gehouden waarmee het niet goed ging”, legt hij uit. Het hogere aantal bankroeten nu is volgens hem een inhaalslag daarvan. Tegen het einde van dit jaar en in 2026 zal de toename stabiliseren, denkt hij.

Erken, hoofd Nederlandse economie, stelt dat het aantal niet-levensvatbare bedrijven sinds 2020 flink is gestegen door de coronasteunmaatregelen en de lage rente in die periode. „De rentes stijgen weer en de steun moet worden terugbetaald. We verwachten dat een aantal ondernemers daardoor in de problemen komt.” Ook de lonen zijn gestegen, maar niet alle ondernemers zullen die stijging kunnen betalen of doorberekenen aan klanten, zegt hij.