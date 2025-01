ABN AMRO maakte vorige week bekend dat het aantal bankroeten van restaurants en andere eetgelegenheden dit jaar waarschijnlijk oploopt tot een recordhoogte. Zij rekenen in 2025 op ongeveer 450 faillissementen in de sector. Vuik herkent dit beeld: „Het klinkt voor ons niet vreemd.”

„Er zit niet veel verschil tussen de sectoren. Dit is echt horecabreed”, legt Vuik uit. Zowel bij cafés als hotels en restaurants zijn er „uitdagingen”, zoals de gestegen personeelskosten. „Het blijft een arbeidsintensieve branche.” Ook kampen ondernemers met hogere inkoopkosten.

Maandag publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers over het totale aantal faillissementen in Nederland. Vorig jaar steeg dit aantal met ruim 30 procent. In de horeca nam het aantal faillissementen volgens het CBS ook flink toe, van 267 in 2023 tot 377 vorig jaar.

Het aantal horecabedrijven nam vorig jaar af tot 43.120, van 44.389 in 2023. Dat komt deels door faillissementen, maar ook doordat ondernemers vrijwillig stoppen met hun restaurant, hotel of café.

Om een bankroet te voorkomen, kunnen ondernemers verschillende maatregelen nemen. Volgens Vuijk kan het probleem van dalende marges worden aangepakt door prijzen te verhogen, maar ook door de portiegroottes te heroverwegen of voedselverspilling tegen te gaan.

Innovatieve oplossingen kunnen ook uitkomst bieden, denkt Vuik. „Een simpel voorbeeld van ondersteuning is de QR-code op tafels. Dat kan sommige bedrijven ontzettend helpen.” Hoewel er bij bestellingen via QR-code geen direct contact met gasten is, kan een café of restaurant toch gastvrijheid bieden door personeel bij de deur te laten staan of rond te laten lopen voor advies.

Vuijk wijst ook op andere innovaties, zoals schoonmaakrobots in hotels, snellere en zuinigere keukenapparatuur en het gebruik van kunstmatige intelligentie op websites en sociale media. Maar horeca blijft mensenwerk, benadrukt ze. „Het contact met gasten blijft heel erg belangrijk.”