Arriverende vliegtuigen kunnen maandag nog wel landen, maar vanaf 12.00 uur kan er geen vlucht meer vertrekken. „De veiligheid kan niet langer gegarandeerd worden” wegens „een groot onvoorzien personeelstekort bij de externe beveiligingsdienst”, laat het vliegveld weten.

Brussel-Charleroi, een kilometer of veertig ten zuiden van Brussel, is de thuisbasis van meerdere prijsvechters en trekt ook flink wat Nederlanders. Ook de nationale luchthaven Brussels Airport in Zaventem, even ten noorden van Brussel, moest maandag vluchten schrappen.