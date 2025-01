De omzet van de horecasector groeide vorig jaar met 5 procent ten opzichte van een jaar eerder, meldt KHN op basis van cijfers van Rabobank. Het volume daalde daarentegen met 0,5 procent. Dat komt volgens de brancheclub door de stijgende kosten voor onder meer inkoop, energie en personeel. Ondernemers kunnen die volgens KHN niet volledig doorberekenen aan gasten.

De krapte op de arbeidsmarkt blijft een groot probleem voor de sector. De horeca is erg afhankelijk van zij-instromers, want er komen bij lange na niet genoeg mensen van de horecavakopleidingen af om aan de vraag te voldoen. Ook werken veel mensen maar relatief kort in de sector.