Ook staan er deze week nieuwe inflatiegegevens van de Verenigde Staten op het programma. De inflatie speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Bij een hoger dan verwachte inflatie kan de Federal Reserve voorzichtiger worden met het verder verlagen van de rente. Afgelopen vrijdag nam de hoop op een verdere renteverlaging door de Fed al af door een sterker dan verwachte banengroei in de VS. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Fed namelijk meer ruimte om langer te wachten met het verlagen van de rente.

De Amerikaanse centrale bank neemt eind deze maand een nieuw rentebesluit. Op de financiële markten wordt verwacht dat de Fed de rente dan onveranderd laat, na de verlaging in december.

De Aziatische aandelenmarkten gingen ook omlaag, na de zware koersverliezen op Wall Street op vrijdag. In Japan hadden beleggers een vrije dag. De beurzen in Hongkong en Shanghai verloren 1,1 en 0,4 procent, ondanks beter dan verwachte Chinese handelscijfers. De export van China groeide in december met 10,7 procent, terwijl economen hadden gerekend op een groei van ruim 7 procent. De import nam onverwacht toe met 1 procent.

Op het Damrak liet Aegon weten te beginnen met het aandeleninkoopprogramma van 150 miljoen euro. De verzekeraar maakte dat programma in november vorig jaar al bekend.

De Europese en Amerikaanse beurzen sloten vrijdag lager, na bekendmaking van het sterke Amerikaanse banenrapport. De AEX daalde 0,6 procent tot 890,30 punten en de MidKap verloor 0,9 procent tot 822,22 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 0,8 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 1,6 procent lager op 41.938,45 punten. De brede S&P 500-index verloor 1,5 procent en techgraadmeter Nasdaq zakte 1,6 procent.

De euro was 1,0218 dollar waard, tegen 1,0231 dollar op vrijdag. De olieprijzen liepen verder op tot het hoogste niveau in vier maanden door berichten over nieuwe Amerikaanse sancties op olie uit Rusland. Een vat Amerikaanse olie werd 2,1 procent duurder op 78,17 dollar. Brentolie kostte 1,9 procent meer op 81,31 dollar per vat.