Veel meer zzp’ers gestopt in aanloop naar handhaving wet

Het is voor het eerst dat er meer stoppers dan starters zijn, aldus de KVK. Meer dan 14.000 mensen werden in december zzp’er, een daling van 13 procent. Het totale aantal zzp’ers is vorige maand wel gegroeid ten opzichte van een jaar eerder, maar de groei was minder sterk dan in voorgaande maanden. Op 31 december telde de KVK ruim 1,7 miljoen zzp’ers, 3,1 procent meer dan eind 2023.

Werkgevers die zzp’ers inschakelen voor werk dat eigenlijk in vaste dienst moet worden gedaan, kunnen vanaf 1 januari een naheffing krijgen van sociale premies, maar nog geen boete. Dat zou eerder wel het geval zijn, maar de handhaving is mede op aandringen van de Tweede Kamer afgeschaft.