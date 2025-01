Cornelis Vogelaar (1942) werd in 1977 bevestigd als predikant van de gereformeerde gemeente in Genemuiden. Daarna diende hij de gemeenten te Benthuizen (1981); St. Catharines, Ontario (Canada) (1984); Franklin Lakes, New Jersey (VS) (1988); Grand Rapids (Beckwith), Michigan (VS) (1996); Kalamazoo, Michigan (VS) (2003); Zwolle (2007); Grand Rapids-Covell Avenue (VS) (2011) en Clifton, New Jersey (VS) (2016).

Ds. Vogelaar was ook docent aan de Theologische School van de Netherlands Reformed Congregations, de zusterkerk van de Gereformeerde Gemeenten. In De Saambinder, het orgaan van de Gereformeerde Gemeenten, verzorgde hij jarenlang de rubriek ”Van overzee”.

Vogelaar was de oudste zoon van ds. L. Vogelaar (1917-1996), eveneens predikant binnen de Gereformeerde Gemeenten.