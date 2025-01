Onderzoek: fastfoodzaken lijden onder zuinige consument

Goedkopere zaken zouden de prijzen dusdanig hebben opgevoerd dat die niet meer in verhouding staan met de waarde die de consument eraan hecht. „Het prijsverschil met iets duurdere restaurantvormen is te klein geworden, waardoor de consument loyaal blijft aan duurdere restaurants”, aldus FSIN-directeur Inga Blokker. Een maaltijd bezorgen zou worden ingewisseld voor supermarkten en gemakswinkels.

De omzet bij fastfoodzaken en maaltijdbezorging is in 2024 gedaald, volgens cijfers van FSIN, terwijl bij restaurants een stijging van 6 procent zichtbaar was. De gehele foodservicesector, waar onder meer horecazaken, catering, fastfood en pompstations onder vallen, had volgens het platform vorig jaar last van een „beknibbelende consument”. Het instituut stelt dat de enige groei in de branche het gevolg was van prijsstijgingen. De omzet in de totale foodservice steeg vorig jaar met 4,1 procent tot ruim 22 miljard euro. In 2023 was nog sprake van een groei van 12,1 procent.

Consumenten aten vorig jaar minder vaak buiten de deur, signaleert FSIN. Door het natte weer in april en mei gaven consumenten een stuk minder geld buitenshuis uit aan eten. Niet alleen in restaurants, maar ook op terrassen en in strandtenten en vakantieparken was het hierdoor minder druk. Ondanks een stijging van de koopkracht deden consumenten het bovendien sowieso zuiniger aan, volgens het kennisplatform.

Blokker stelt dat consumenten reageren op de sterk opgelopen prijzen bij de eetgelegenheden. „De effecten van de prijsverhogingen van de afgelopen jaren zijn nu toch echt ingedaald bij de consument. Een meerderheid van de Nederlanders vindt buitenshuis eten te duur.”

Het waren vooral de jongere generaties die flink minder geld uitgaven. Doorgaans geven die generaties juist het meest uit in de horeca, volgens FSIN.

FSIN verwacht in 2025 een totale stijging van de horecaomzet van 4 procent. Ook rekent het instituut op „enig herstel” van het volume bij fastfoodzaken en bezorging door gerichte prijsacties om consumenten te verleiden. Wel zijn er zorgen over de winstgevendheid van de sector vanwege gestegen kosten.