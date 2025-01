Landelijk actieplan om tekort aan drinkwater in 2030 te voorkomen

„We kennen ons land allemaal als een land waar water in overvloed is”, aldus minister Barry Madlener van Infrastructuur en Waterstaat. „Ik vind het dan ook niet uit te leggen dat het RIVM toch heeft moeten concluderen dat er in 2030 een drinkwatertekort ontstaat als we niets doen. Dus gaan we er juist wél iets aan doen.” Madlener presenteert maandag het actieprogramma dat het Rijk heeft opgesteld met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin).

„Zonder gezond, schoon en voldoende drinkwater is er geen goede volksgezondheid, voedselzekerheid, veiligheid of welvaart”, zegt Vewin-voorzitter Pieter Litjens. „Alleen door nu samen actie te ondernemen, kunnen we voldoende drinkwater voor iedereen verzekeren, nu en in de toekomst.”

De provincies hebben eerder al samen met de tien waterleveranciers regionale plannen gemaakt. Hierin staan „de elementen, acties en voorwaarden” die nodig zijn om de beschikbaarheid van drinkwater te waarborgen. Ook op landelijk niveau moet hiervoor wat gebeuren, met name het wegnemen van mogelijke knelpunten. Zo concludeerden de provincies en drinkwaterbedrijven dat vergunningen aanvragen complex is en veel tijd kost.

Het Actieprogramma Beschikbaarheid Drinkwaterbronnen bevat zes actiepunten om onder meer hieraan te werken. In het programma staat als „nadrukkelijke voorwaarde” dat alle betrokken partijen - ministeries, provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven, omgevingsdiensten en waterschappen - de gemaakte afspraken „daadwerkelijk én tijdig” nakomen. De regionale plannen om extra drinkwater te produceren tellen op tot ruim 109 miljoen kubieke meter, wat genoeg moet zijn om ook in 2030 voor voldoende water te zorgen.