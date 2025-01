De twee overlevenden hadden de bergredding gewaarschuwd na de lawine in de Italiaanse Alpen. Het is niet bekend of ze tot dezelfde groep skiërs behoorden. Er is ook nog geen informatie over de nationaliteit van de slachtoffers.

De lawine kwam los op de oostelijke helling van Punta Valgrande, een berg van 2850 meter hoogte. De autoriteiten hadden gewaarschuwd voor mogelijke lawines op hoogtes boven 2100 meter.

Ook in de Franse Alpen was zondag een lawine met dodelijke afloop. In Val d’Isère kwamen twee van de zes skiërs om die ‘offpiste’ aan het skiën waren. Het waren twee Esten die bedolven onder de sneeuw werden aangetroffen, meldt de lokale krant Le Dauphiné. Autoriteiten hadden na de hevige sneeuwval van de afgelopen dagen gewaarschuwd voor verhoogd lawinegevaar.