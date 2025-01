Sheinbaum plaatste foto’s van brandweerlieden en andere hulpverleners op een vliegveld met vlaggen van Mexico, de Verenigde Staten en Californië en een spandoek met de tekst „humanitaire hulp”. Volgens Newsom gaat het vooralsnog om 72 brandweerlieden en andere noodwerkers. „Noodsituaties kennen geen grenzen en we zijn president Sheinbaum dankbaar voor uw niet-aflatende steun tijdens een van de grootste noodsituaties in Californië”, schrijft hij.

In de afgelopen 24 uur heeft het vuur bij de wijk Pacific Palisades zich opnieuw over vierhonderd hectare extra verspreid. Zaterdag werd tijdens een persconferentie van lokale brandbestrijders duidelijk dat de brand pas voor 11 procent is ingedamd en dat al 8900 hectare in de as is gelegd. Ook woeden er branden bij andere wijken in de stad.

Het vuur bij Pacific Palisades lijkt zich, aangewakkerd door harde wind, nu te bewegen richting de zeer rijke wijken Brentwood en Bel Air. Er zijn al 12.000 gebouwen verwoest door de bosbranden.