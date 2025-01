Criswell zei ook dat FEMA de benodigde financiering heeft om haar respons op de bosbranden te ondersteunen.

Duizenden brandweerlieden bestrijden minstens vier uitgestrekte bosbranden in en rond Los Angeles. De grootste brand, de Palisades Fire genoemd, heeft volgens cijfers van ABC News ruim 9300 hectaren in de as gelegd, duizenden gebouwen verwoest en is voor 11 procent onder controle. De Eaton Fire is nu meer dan 5700 hectaren groot en voor 15 procent onder controle. Meer dan 100.000 mensen hebben een evacuatiebevel gekregen.