De 19-jarige Elgaml, van Italiaans-Egyptische komaf, kwam om het leven bij een achtervolging door de politie. Hij reed achterop de scooter mee met een 22-jarige man van Tunesische afkomst. Na 8 kilometer kwamen ze ten val. Onderzocht wordt of ze geramd waren door de politie, en of de politie daar vervolgens over gelogen heeft. De acties worden georganiseerd door antiracistische organisaties.

In de avond en nacht van zaterdag op zondag waren er op meerdere plekken in Italië incidenten, meldt ANSA. In Rome werd de politie bekogeld met vuurwerk en traangas. De politie gebruikte knuppels. Acht politiemensen raakten gewond. In Bologna werden ramen gebroken en vernielingen aangericht bij een synagoge, aldus het persbureau.

„Tussen het vuurwerk, traangas en de aanvallen, zagen we afgelopen nacht in Rome het zoveelste verachtelijke voorbeeld van wanorde en chaos door de gebruikelijke relschoppers die niet demonstreren voor een doel, maar uitsluitend uit wraakgevoelens”, aldus Meloni. „Onze solidariteit gaat uit naar de politie, met beterschapswensen voor de agenten die gewond zijn geraakt.”