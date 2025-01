Het overvolle stroomnet maakt het nodig om in rap tempo dit soort infrastructuur bij te bouwen. Van dit soort verdeelstations waren er voorheen zo’n tien per jaar nodig, maar Enexis wil dat ophogen naar honderd tot 120. „Dit vergt natuurlijk een radicaal andere aanpak”, laat de netbeheerder weten.

Om het veel hogere aantal voor elkaar te krijgen, worden de stations in de nieuwe aanpak veel massaler gebouwd op een standaardmanier. De gebouwtjes bestaan uit prefab betonnen elementen, die op de locatie zelf in elkaar worden gezet. „De schakelinstallatie wordt volledig opgebouwd bij de leverancier, vervolgens op transport gesteld en met een kraan in het gebouw gehesen voordat het dak op het gebouw wordt gemonteerd”, beschrijft Enexis de rest van het bouwproces.

Al met al moet de nieuwe bouwmethode de bouwtijd voor een verdeelstation tot wel een jaar inkorten. Het Groningse Nieuwe Pekela heeft de primeur. Met het nieuwe verdeelstation daar wordt de capaciteit op het stroomnet vergroot, wat goed nieuws is voor bedrijven die op de wachtlijst staan voor een aansluiting. „Daarnaast geeft het station een flinke impuls aan de stabiliteit en uiteraard de toekomstbestendigheid van het stroomnet in die regio”, aldus Enexis.