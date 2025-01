Amerikaanse media schreven al eerder dat Smith van plan was om op te stappen voordat Trump zou aantreden als president. Dat gebeurt op 20 januari en Smith was niet van plan om zich daarna te laten ontslaan. Trump had aangekondigd dat meteen te zullen doen.

De zaken tegen Trump waren al afgerond voordat ze echt begonnen waren. Een door Trump benoemde rechter besloot in juli al om de zaak rond de geheime documenten te schrappen, omdat Smith volgens haar niet op een juiste manier was benoemd als speciaal aanklager.

Na Trumps verkiezingsoverwinning in november vroeg Smith zelf om de andere vervolging stop te zetten. Dat was niet omdat hij niet genoeg bewijs had tegen Trump, maar omdat het beleid van het ministerie van Justitie is om geen zittende presidenten te vervolgen.