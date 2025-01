Biden heeft zaterdag gebeld met de paus om hem te vertellen over de onderscheiding. De Amerikaanse president zou aanvankelijk zelf naar Rome afreizen voor een ontmoeting met Franciscus, maar vanwege de bosbranden rond Los Angeles besloot hij toch in de Verenigde Staten te blijven.

In een verklaring van het Witte Huis prijst Biden de inzet van Franciscus voor de armen. De paus is „anders dan alle voorgaande pausen”, aldus Biden. „Bovenal is hij de paus van het volk - een licht van geloof, hoop en liefde dat helder schijnt over de hele wereld.”

Biden heeft de afgelopen maanden tientallen mensen een Medal of Freedom gegeven, maar de paus is de enige die ook de toevoeging ‘met distinctie’ krijgt. Na 1977 kregen tot nog toe slechts vijf mensen die titel, onder wie paus Johannes Paulus II. Biden zelf kreeg de onderscheiding van Barack Obama, onder wie hij als vicepresident had gediend.