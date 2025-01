Holman betwijfelt eveneens of de bewindsvrouw een overtuigend plan op tafel kan leggen dat Europa en de rechter laat zien dat Nederland op de goede weg is.

„Er is geen duidelijk toekomstbeeld, geen visie. Geen structuurbeleid hoe de landbouw er over vijftien jaar uit moet zien”, zei Holman zaterdag in NRC. Hij vreest dat de sector dit jaar afstevent op een „ongecontroleerde chaos” als het kabinet niet ingrijpt.

Greenpeace

Met de hete adem van milieuorganisatie Greenpeace in de nek sleutel Wiersma aan een stikstofplan nieuwe stijl, waarmee ze hoopt de destijds door het kabinet-Rutte III vastgestelde natuurdoelen alsnog te behalen. Anders dan haar voorganger Van der Wal, die inzette op een forse reductie van de stikstofneerslag (depositie) van de sector, wil Wiersma een beleid waarin het terugdringen van de stikstofuitstoot (emissie) door boeren centraal staat. Als het aan haar ligt, krijgt elke boer daar een individueel uitstootdoel voor mee. De concrete uitwerking van die plannen laat echter nog op zich wachten.

Eind november liet Wiersma de Kamer verder weten dat ze van de 5 miljard euro die de coalitie in de formatie reserveerde voor de agrarische sector „een indicatief bedrag” van 1,25 tot 2,5 miljard wil besteden aan de geplande stoppersregeling voor boeren. Holman laat doorschemeren dat veel te weinig te vinden. „Als je een doorbraak wilt in het stikstofdossier, zul je middelen nodig hebben”, stelt hij.

De NSC’er gaat ervan uit dat Wiersma bij de onderhandelingen over de Voorjaarsnota alsnog zal vragen om extra uitkoopbudget.

Grondgebondenheid

De hervormingsplannen waar Wiersma mee aan de slag wil, zijn volgens Holman op zich wel goed, maar duren ze te lang. Hij maakt duidelijk een snellere omslag te willen naar grondgebonden landbouw, waarbij het land van veehouders in balans is met de hoeveelheid dieren en mest. „Dat is in 2021 ook al met Brussel afgesproken, de Kamer heeft minister Wiersma nu voor mei een plan gevraagd. Maar ik kan niet goed inschatten of ze er serieus werk van wil maken”, zegt hij.

Holman zegt ook dat een Kamermeerderheid bereid is een initiatiefwet voor grondgebonden landbouw in te dienen als Wiersma zelf niet met zo’n plan gaat komen. NSC is in dat geval een van de indieners.

In het hoofdlijnenakkoord schreven PVV, VVD, NSC en BBB vorig jaar hoopvol op in te willen zetten op nieuwe verzachtingen van de mest- en stikstofregels door Brussel. Holman plaatst inmiddels forse vraagtekens bij de haalbaarheid van die voornemens. „Over het hoofdlijnenakkoord moeten we ook constateren dat alles toch anders loopt dan we vorig jaar hadden ingeschat. De kans dat we dit jaar uit Brussel een versoepeling van de mestregels terugkrijgen is nihil, en volgend jaar heel klein, denk ik.”