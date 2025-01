Daarop zijn deze twee mannen bij Johannes de Doper vandaan gegaan. Nu lopen ze samen achter de Heere Jezus aan. De Heiland merkt dat Zelf ook. Hij draait Zich om en vraagt: „Wat zoekt gij?”

Het antwoord van de beide mannen lijkt iets onbeholpens te hebben: „Waar woont Gij?” Is dat nu echt een antwoord op de vraag wat deze mannen zoeken?

Jazeker. Want in dat antwoord leggen deze twee mannen iets van hun verlangen bloot. Het gaat hen bij deze reactie natuurlijk niet om de vraag of de woning van de Heiland een huis of een herberg is. En ook niet of Zijn woonruimte groot of klein is. Maar het gaat hen hierom: „Als we weten waar U verblijft, dan weten we U vanaf nu te vinden.”

Wat zij van de Heiland willen is blijkbaar niet in een kort gesprek op straat te realiseren. Daarvoor is een vertrouwelijker omgang met Hem nodig. Daarvoor is het nodig om samen te komen op de plaats waar Hij verblijft. Wát daar dan gebeuren moet is af te leiden uit de Naam waarmee de Heere Jezus aangesproken wordt. Ze noemen Hem immers „Rabbi”, Hij is voor hen de Meester. Ze willen door Hem onderwezen worden.

Vanwaar dat verlangen? Omdat ze van hun leermeester Johannes gehoord hebben dat Hij het Lam van God is Dat de zonden der wereld wegneemt. Hun kennis van de Heere Jezus is nog maar heel gering. Maar dat woord van Johannes de Doper heeft hun duidelijk gemaakt dat daar verandering in moet komen. Daarom hebben ze verder onderwijs van de Heere Jezus Zélf nodig.

Wat zoekt u als u voor uzelf het Woord opent of zondags de kerk binnenstapt? Wat zoekt u bij de Heere Jezus Christus? Heeft het woord van Johannes de Doper dat Hij het Lam van God is Dat de zonden der wereld wegneemt, voor u ook betekenis gekregen? Hebt u in dat Woord van Johannes de Doper gehoord dat bij Hem te vinden is wat uw zondige verloren ziel zo nodig heeft?

Dan begrijpt u toch wat deze twee mannen vragen: „Rabbi, waar woont Gij?” Dan herken je toch dat verlangen om in Zijn nabijheid te zijn en verder onderwijs van Hem te ontvangen? Laat dat uw gebed dan ook maar zijn: „Rabbi, Meester, ik wil door U onderwezen worden. Daarvoor heb ik het nodig bij U te zijn. Daarvoor heb ik het nodig te verblijven waar U te vinden bent. Doe mij die omgang met U hebben. Doe mij U kennen als dat Lam van God. Onderwijs mij door Uw Woord en Geest.”

Dat zijn de vragen waarop u van de Heiland een heerlijk antwoord verwachten mag. Het antwoord dat hier ook voor die beide discipelen klinkt. Een antwoord vol zondaarsliefde: „Komt en ziet.”