AfD kiest Weidel officieel als leider bij de verkiezingen

Er was geen hoofdelijke stemming over de kandidatuur van Weidel op het congres, maar dat hoefde ook niet. De leden gaven haar unaniem en met een staande ovatie hun steun.

In haar acceptatietoespraak uitte Weidel onder meer kritiek op de uit elkaar gevallen stoplichtcoalitie van sociaaldemocraten, liberalen en groenen, en ook op de christendemocratische leiders die volgens haar in meerdere deelstaten slecht werk leveren. AfD zou er volgens Weidel wel in kunnen slagen om Duitsland „weer sterk, rijk en veilig” te maken.

Ze haalde verder uit naar het Duitse energiebeleid. Ze is tegen windmolens en voor Russisch gas via de pijpleiding Nord Stream. Verder zei ze ander migratiebeleid te willen, geïnspireerd door de Nederlandse en Hongaarse voornemens om afstand te nemen van het Europese asielbeleid. „De Duitse grenzen zijn gesloten.”

AfD is momenteel in de peilingen de tweede partij van Duitsland, na de christendemocratische CDU/CSU. De partij zou op ongeveer 20 procent van de stemmen kunnen rekenen.

Het congres begon ruim twee uur later dan gepland doordat de aanwezigen vast kwamen te staan onderweg naar de zaal in Riesa. Buiten hadden zich volgens de politie zo’n 10.000 betogers verzameld, die onder meer wegen hadden geblokkeerd. Het kwam op meerdere plekken tot aanvaringen met de politie.