„We kunnen een langdurige economische relatie opbouwen die in ons nationaal belang is”, meldde Reeves bij het begin van het bezoek aan China. Ze zei ook dat het Verenigd Koninkrijk „een gemeenschappelijke basis wil vinden voor handel en investeringen en tegelijkertijd helder is over verschillen”, en dat het land „de nationale veiligheid in stand houdt als de belangrijkste plicht van deze regering”.

Het bezoek komt op een voor Reeves lastig moment. In eigen land werd de Labour-minister deze week geconfronteerd met een sterke daling van de waarde van Britse staatsobligaties. Die jagen de kosten voor de regering om geld te lenen op, waardoor wordt gevreesd voor nieuwe bezuinigingen.

De regering van premier Keir Starmer hoopt de verstandhouding met China te verbeteren na jaren van spanningen. Dat moet het Verenigd Koninkrijk helpen om meer buitenlandse investeringen binnen te halen.

Het bezoek van Reeves moet de gesprekken op hoog niveau over verdere samenwerking met China nieuw leven inblazen, onder andere op het gebied van financiële dienstverlening. Centralebankbaas Andrew Bailey en Nikhil Rathi, topman van de Britse financieel toezichthouder, reizen met Reeves mee.

Het Britse ministerie van Financiën verklaarde ook dat Reeves haar zorgen zal uiten over de staat van de mensenrechten en het inperken van de vrijheden in Hongkong. Ook is ze kritisch op de Chinese steun voor Rusland bij de oorlog in Oekraïne.