Verwacht niet veel historische gebouwen te zien, zoals in het centrum van veel andere middelgrote steden. Oorlogsgeweld en brand hielden behoorlijk huis in de lichtstad, zoals Eindhoven dankzij de luciferfabrieken die zich hier rond 1970 vestigden ook wel wordt genoemd.

Een van de weinige monumenten is de Sint-Catherinakerk. En zelfs die is niet oud. Gebouwd in 1860 op de plek waar zich de voorloper (uit 1340) bevond. De huidige kerk wordt beschouwd als een van de beste ontwerpen van Pierre Cuypers (1827-1921).

beeld Ad Ermstrang

Nee, een winterwandeling door het ‘oude’ centrum van Eindhoven betekent vooral een kennismaking met een niet-onbelangrijk deel van de industriële geschiedenis van Nederland.

De tocht begint in de buurt van het station, pal naast het centrum. Er is daar voldoende (betaalde) parkeergelegenheid. Rond het station wemelt het van studenten van de nabijgelegen Technische Universiteit.

Langs het Kennedyplein en het Stationsplein gaat het richting het 18 Septemberplein, vernoemd naar de dag waarop de stad in de Tweede Wereldoorlog werd bevrijd.

Kantoorkolossen, fris ogende constructies en design zijn beeldbepalend aan de rand van de drukke winkelstraten. Bijzondere bouwwerken komen al snel in zicht, zoals de glazen Blob (Binary Large Object), een transparant, druppelvormig gebouw dat bestaat uit een mix van glas en staal. Verderop bevinden zich de Bubble, een koepelvormig pand met een modewinkel, en de Lichttoren. Het hoge gebouw was in het verleden de trots van Philips’ gloeilampenfabriek. In het verleden werd de toren in de volksmond en op ansichtkaarten ook wel de Lampentoren genoemd.

beeld Ad Ermstrang

Vlakbij is ook het Philips Museum, een absolute topper. Het bevindt zich in het pand van de eerste gloeilampenfabriek van het bedrijf, dat aan de wieg stond van de grote ontwikkeling van de stad. Philips en andere technologiebedrijven, zoals ASML, deden de regio uitgroeien tot de Nederlandse Silicon Valley. Het museum neemt bezoekers mee in het verhaal van de eerste gloeilampenfabriek, maar laat ook zien welke betekenisvolle innovaties het bedrijf al meer dan een eeuw maakt.

De stadswandeling toont een kaartje met markante punten, maar er is geen uitgestippelde route. Toch is een rondje binnenstad minder ingewikkeld dan het lijkt. En mocht het fout gaan, dan biedt Google Maps uitkomst.

De 5 kilometers door en langs het centrum leiden langs het Van Abbe Museum, met hedendaagse en moderne kunst, en het DAF-museum, een weerspiegeling van de vroegere glorie van dit automerk. De naam Van Abbe verwijst naar een hier ooit gevestigde sigarenfabrikant.

De Blob en de Bubble vallen op in het straatbeeld

De tocht voert verder langs de Dommel, het riviertje dat dwars door de stad stroomt. In de buurt van de universiteit bevindt zich het Dommeltunneltje, met muurschilderingen van een man met bolhoed en tas die in 48 loophoudingen is uitgebeeld, de ”Silly Walk” genoemd. Even verderop zijn de wanden met felle kleuren beschilderd.

De wandeling leent zich prima voor een dagje lichtstad, in combinatie met een bezoek aan een van de bekende musea.