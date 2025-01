Geautomatiseerde waarschuwingen waarin stond dat mensen klaar moesten staan om te vluchten werden donderdagmiddag en vrijdagochtend naar miljoenen telefoons gestuurd. „Dit is een noodbericht van de brandweer van Los Angeles County. Een evacuatiewaarschuwing is afgegeven voor het gebied waar u zich bevindt”, stond in het bericht. „Blijf waakzaam voor eventuele bedreigingen en sta klaar om te evacueren. Verzamel je dierbaren, huisdieren en benodigdheden.”

In het noorden van de stad en aan de noordwestrand zijn sinds dinsdag verschillende natuurbranden uitgebroken. Voor verschillende wijken zijn bevelen uitgevaardigd om te evacueren. Op dit moment geldt zo’n evacuatiebevel voor ruim 150.000 mensen.

Het evacuatiebericht werd donderdag ook naar mensen gestuurd die ver buiten de daadwerkelijke gevarenzones wonen. Twintig minuten later kregen de ontvangers een correctie waarin werd verduidelijkt dat de waarschuwing alleen op een bepaald gebied van toepassing was. Vrijdagochtend om 04.00 uur lokale tijd werd echter een soortgelijk foutief bericht gestuurd.

Kevin McGowan, de directeur van het districtskantoor voor noodbeheer van Los Angeles, erkende dat de valse meldingen „frustratie, woede en angst” bij mensen hadden veroorzaakt. Wel benadrukte hij iedereen „te smeken” om de meldingen op hun telefoon niet uit te schakelen. „De waarschuwingen hebben levens gered tijdens deze noodsituaties”, zei hij.