Wilders is ook voor veel Turken een begrip door zijn felle strijd tegen de islam en vaak scherpe woorden over Turkije en president Recep Tayyip Erdogan. Wilders’ verzet tegen de toetredingsonderhandelingen van Turkije met de EU was ooit reden om uit de VVD te stappen en de PVV te beginnen. Tweets van de PVV-leider waarin hij Erdogan een terrorist en een levensgevaarlijke islamist noemde, leidden tot onderzoek van de Turkse justitie. En dat een PVV’er de Turkse president ooit betitelde als een „islamitische aap uit de mouw” was de aanleiding voor een beruchte confrontatie tussen toenmalig premier Mark Rutte en Wilders. Maar dat alles zal Klevers bezoek niet in de weg zitten, denkt ze.

De Turken „zijn pragmatisch”, stelt Klever tegenover het ANP. „Zij vinden het ook belangrijk om een goede handelsrelatie met Nederland te hebben.” Ze is door buitenlandse contacten „nog nooit aangesproken” op haar politieke achtergrond en dat verwacht ze „ook zeker niet” in Turkije. „Ik ben minister namens het hele kabinet, namens vier partijen. En ik ga daarheen vanwege het Nederlandse handelsbelang. Dat is mijn opdracht en dat is ook wat ik daar ga doen.”

De nadruk van Klevers bezoek ligt op onderlinge handel, maar ze vergeet niet dat het tegengaan van immigratie voor dit kabinet heel belangrijk is en Turkije daarbij kan helpen. „Wij willen natuurlijk op termijn de terugkeer van Syrische asielzoekers naar Syrië. En Turkije is gewoon een belangrijk land voor de stabiliteit in Syrië. Dat zal ongetwijfeld aan de orde komen.” Syriërs kunnen pas worden teruggestuurd zodra het veilig is in hun vaderland. De Turkse invloed in Syrië is flink gegroeid door de machtsgreep van rebellen met wie het buurland soms nauwe banden onderhield.

Klever spreekt tijdens het bezoek van dinsdag tot en met donderdag in Istanbul onder meer haar Turkse ambtgenoot. De minister gaat met VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven langs bij Turkse bedrijven en innovatiecentra. Ze ziet kansen omdat Turkije werk maakt van de energietransitie en de digitalisering van de maakindustrie. „Nou, daar is Nederland heel goed in.” Er is „heel veel in Turkije te halen”.