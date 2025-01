Als toezichthouder ECB de voordracht goedkeurt, wordt Bérard de eerste topvrouw van ABN AMRO en de opvolger van de huidige topman Robert Swaak, die vorig jaar onverwachts zijn vertrek aankondigde. Bérard was bij de Franse bank BNP Paribas het hoofd van de kleinzakelijke en particuliere tak. Tussen 2019 en maart 2024 was ze lid van het uitvoerend bestuur van de Franse bank. Haar ervaring als topbestuurder maakte haar volgens een woordvoerder van ABN AMRO de geschiktste kandidaat.

Beleggers op de Amsterdamse beurs waren vrijdag overwegend negatief gestemd. De AEX eindigde 0,6 procent lager op 890,30 punten. De MidKap sloot 0,9 procent lager op 822,22 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen lieten minnen tot 0,8 procent zien.

Uit de Verenigde Staten kwam eerder op de dag het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid naar buiten. Daaruit kwam naar voren dat de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in december sterker is gegroeid dan verwacht. Volgens ING-econoom James Knightley maakt dat het aannemelijker dat de Federal Reserve voorlopig nog even zal wachten voor de Amerikaanse rente verder wordt verlaagd.

ASML daalde 1,2 procent, ondanks de sterke omzetcijfers die het Taiwanese TSMC, een belangrijke klant van de chipmachinemaker, presenteerde. De chipproducent zag de omzet in 2024 met ruim een derde stijgen in vergelijking met een jaar eerder door de grote vraag naar chips voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI). TSMC levert chips aan bijvoorbeeld Nvidia en Apple.

In de MidKap dook Galapagos verder omlaag met 6 procent. Woensdag meldde de biotechnoloog veel banen te gaan schrappen en zichzelf te willen opsplitsen in twee aparte beursgenoteerde ondernemingen.

Shell klom 0,2 procent. Aandelen van olie- en gasbedrijven als Shell stijgen op de Europese en Noord-Amerikaanse beurzen nadat de olieprijzen vrijdag naar het hoogste niveau in drie maanden zijn gestegen. De olieprijzen zijn toegenomen na berichten over nieuwe sancties door de VS op olie uit Rusland. Een vat Amerikaanse olie werd 3 procent duurder op 76,13 dollar. Brentolie kostte ook 3 procent meer, op 79,22 dollar per vat.