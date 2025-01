Europese miljoenenlening voor Drents waterstoftankbedrijf

Resato specialiseert zich in tankstations voor voertuigen die op waterstof rijden. Het bedrijf heeft al meer dan 55 verkochte openbare en private tankstations. Zo bouwde het de tot nu toe grootste installatie op de markt, die wordt uitgebaat door Hypion in het Duitse Neumünster.

De in Assen gevestigde onderneming streeft ernaar om in 2030 te zijn uitgebreid naar duizend waterstoftankstation. Nu werken er nog 170 mensen voor het bedrijf, de verwachting is dat dit er straks tussen de vijfhonderd en duizend zijn. Resato plant nog dit jaar naar een nieuwe locatie te verhuizen, die in de toekomst verdere opschaling van de productie mogelijk moet maken.

Volgens EIB-vicepresident Robert de Groot wordt waterstof waarschijnlijk belangrijk in de Europese energiemix. „Voor de groene en energietransitie is het ook belangrijk dat de infrastructuur bestaat die mensen in staat stelt alternatieve brandstoffen te omarmen.” De EIB is de kredietinstelling van de Europese Unie voor langlopende leningen. De aandelen van de bank zijn in handen van de lidstaten. De organisatie steunt ondernemingen in heel Europa.