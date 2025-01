Wall Street lager na belangrijk banenrapport VS

Volgens het ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 256.000 banen bij in ’s werelds grootste economie. Economen gepolst door persbureau Bloomberg hadden gemiddeld op een toename van 165.000 banen gerekend. Het cijfer over november werd neerwaarts herzien naar een groei van 212.000 arbeidsplaatsen. De werkloosheid in de VS kwam vorige maand uit op 4,1 procent, tegen 4,2 procent een maand eerder.

De Federal Reserve neemt later deze maand een nieuw rentebesluit, na een verdere verlaging van de rente vorige maand. De Fed had toen gezegd dit jaar minder renteverlagingen te voorzien dan eerder gedacht. Op de financiële markten wordt verwacht dat de Fed deze maand de rente onveranderd laat.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de handel 0,8 procent lager op 42.305 punten. De brede S&P 500 zakte 0,8 procent tot 5869 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1 procent tot 19.289 punten. Donderdag bleef Wall Street nog dicht voor de staatsbegrafenis van oud-president Jimmy Carter en een dag van nationale rouw.

Kort na opening worden nog voorlopige cijfers gemeld over het Amerikaanse consumentenvertrouwen in januari door de Universiteit van Michigan.

Bij de bedrijven kan Delta Air Lines op belangstelling rekenen. De luchtvaartmaatschappij kwam met beter dan verwachte kwartaalresultaten en won daarop 8 procent. Ook drogisterijketen Walgreens presenteerde meevallende cijfers en werd 21,2 procent hoger gezet. Verder kreeg Nike (plus 0,7 procent) een adviesverhoging van investeringsbank Piper Sandler.

Volgende week barst het cijferseizoen in New York echt los, want dan publiceren grote Amerikaanse banken als JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America en Goldman Sachs hun kwartaalresultaten. Ook staat er een Amerikaans inflatiecijfer op de rol.