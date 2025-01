Baudet blijft nog wel de wekelijkse fractievergaderingen leiden. Ook blijft hij actief als partijvoorzitter en presentator van het YouTube-programma Forum Inside, schrijft hij op X. De extra taken voor Van Meijeren zullen dan ook vooral beperkt blijven tot het voeren van debatten die de fractievoorzitters doorgaans doen, zegt de partijvoorlichter.

De zetel van Baudet wordt tot en met 3 maart ingenomen door Lidewij de Vos. Zij is nu beleidsmedewerker van de fractie. Zij stond op plaats 6 van de FVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.

De nummer 2 en nummer 4 van de lijst, respectievelijk Freek Jansen en Pepijn van Houwelingen, hadden ook in aanmerking kunnen komen voor de zetel. Hoewel Jansen eerder in de Kamer zat, verliet hij die om plaats te maken voor Pepijn van Houwelingen. Die zou dan zitting kunnen nemen in de enquêtecommissie die onderzoek doet naar het coronabeleid.

Jansen zou na een half jaar weer terugkeren, maar dat is niet gebeurd. Van Houwelingen heeft op zijn beurt ook tijdelijk de Kamer verlaten, om zijn zwangere vrouw bij te staan. Hij is vervangen door de nummer 5, Ralf Dekker.

Baudet werd eerder al vader van een zoon, genaamd Lancelot. Zijn tweede kind is een dochter en draagt de naam Penelope Ariane Mazarine, zo laat hij weten op X.